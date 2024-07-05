В Подмосковье прошел V окружной фестиваль для людей-инвалидов и людей с ОВЗ

На территории Глуховского парка Ногинска состоялся V окружной фестиваль для людей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем все». Цели мероприятия: распространение информации о возможностях людей с ОВЗ, расширение их инклюзии в обществе и социализации, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Открывал мероприятие коллектив «Только вместе» представленный детьми-инвалидами отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята прочитали стихи о Родине и исполнили гимн России.

В программе фестиваля были представлены выступления артистов и коллективов Глуховского дома культуры и гостей фестиваля. Разнообразной тематикой работ отличалась площадка фестиваля: контактный зоопарк, мастер-классы, аквагрим, выставка творческих работ участников. Получатели услуг отделения социальной реабилитации № 1 и отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 города Ногинска подготовили работы в широком диапазоне техник.

В ведомстве подчеркнули, подобная практика — это демонстрация результата своего труда, наиважнейшая цель для каждого челоека, занимающегося творчеством. Именно такие фестивали, конкурсы и встречи дают возможность каждому человеку реализоваться, показать себя, расширить круг знакомств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.