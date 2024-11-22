В Подмосковье прошел V фестиваль театральных коллективов граждан старшего поколения

В ноябре 2024 года на базе ГДК «Верея» Наро-Фоминского городского округа состоялся V областной фестиваль театральных коллективов граждан старшего поколения «Наши роли — только главные», который был организован комплексным центром «Наро-Фоминский», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В этом мероприятии приняли участие 11 творческих коллективов из 11 городских округов Московской области. Участники представили широкий спектр постановок, начиная от классических мюзиклов и заканчивая современными драматическими произведениями. Все участники продемонстрировали высокий уровень актерского мастерства, творческую индивидуальность и эмоциональную отдачу.

Фестиваль стал значимым событием как для участников, так и для зрителей, подарив радость и восторг от творчества старшего поколения. Участники были отмечены заслуженными наградами и признанием за свой вклад в развитие театрального искусства.

Уровень выступлений был очень высоким, каждая постановка заслуживала внимания и похвалы. Жюри отметило сложность выбора победителей, так как все театральные постановки были яркими и запоминающимися.

Результаты фестиваля

Театральный дуэт:

1 место МАУ «ЦРСП», клуб «Активное долголетие», Одинцовский округ;

2 место ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский», г. Ногинск;

3 место ГБУСО МО «КЦСОР «Серпуховский».

Мюзикл:

1 место ГБУСО МО «КЦСОиР «Пушкинский» г. Ивантеевка;

2 место ГАУСО МО «КЦСОР «Ступинский» г. Ступино.

Малая театральная постановка:

1 место ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский»;

2 место ГБУ СО МО «КЦСОиР «Одинцовский» г. Голицыно;

3 место ГБУСО МО «КЦСОР «Наро-Фоминский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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