В Подмосковье прошел турнир «Содружества спецназа»

В преддверии Дня ветеранов боевых действий в Красногорске прошло спортивное мероприятие, посвященное четвертой годовщине со дня образования отделения специального назначения ФССП России.

На торжественной церемонии открытия выступил руководитель Главного управления Андрей Тагаев, а также почетные гости и организаторы турнира — заместитель руководителя ГУРБ Московской области — начальник Управления экономической безопасности Артем Черепякин, заместитель главы городского округа Красногорск — начальник управления по безопасности Роман Пичугин, председатель Общественного совета Главного управления — президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, руководитель отделения «Офицеры России» г. о. Красногорск, ветеран боевых действий Алексей Клочков, Герой России Александр Головашкин.

Соревновались три команды сотрудников отделения специального назначения Главного управления ФССП России по Московской области. Самой зрелищной частью турнира была служебная эстафета. Участники команд преодолевали дистанцию в средствах индивидуальной защиты (автомат, защитный шлем и бронежилет) и несли колесо весом 70 кг, переносили «раненого», перекидывали покрышку весом более 200 кг на дистанцию 50 метров, а также перетягивали микроавтобус.

В личном зачете по тяге на турнике с отягощением в 24 кг в весовых категориях до 85 кг и от 85 кг первое место занял Олег Кочетков, второе — Тимур Магомедов и Антон Сивоконь, и третье место разделили — Ярослав Коновалов, Руслан Сахаров и Илья Лебедев. Сотрудникам, показавшим лучший результат для своей весовой категории, будет присвоено звание мастера спорта России. Лучшим в кантовке колеса весом 200 кг стал Муса Омаров.

На церемонии закрытия турнира победителям и призерам были вручены заслуженные медали, кубки и грамоты.

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