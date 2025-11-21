В Подмосковье прошел цикл мероприятий федерального конкурса «Регион добрых дел»

В Подмосковье завершился цикл мероприятий в рамках федерального конкурса «Регион добрых дел», который собрал более тысячи добровольцев и поддержал три волонтерские инициативы. Участники прошли образовательные интенсивы и семинары, а также разработали новые социальные проекты, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В Подмосковье реализовали программу федерального конкурса «Регион добрых дел», направленную на развитие добровольчества и поддержку волонтерских инициатив. В мероприятиях приняли участие более тысячи активистов со всего региона.

В рамках конкурса прошли отбор лидеров движения «Волонтеры Подмосковья», образовательный интенсив по действиям в чрезвычайных ситуациях и «Школа волонтера». Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион получил поддержку трех инициатив, включая образовательные проекты для волонтеров.

Конкурс лидеров движения стартовал с отборочных этапов в каждом муниципалитете. Участники делились опытом и предлагали инициативы по развитию волонтерского штаба. Двести лучших волонтеров прошли в региональный этап, где выполняли практические задания и участвовали в дискуссиях. В итоге 100 самых активных стали участниками двухдневного образовательного семинара и получили статус сертифицированных лидеров движения. В декабре они отправятся по Подмосковью для проведения просветительских проектов и запуска новых инициатив.

Анастасия Корнеева из Долгопрудного рассказала, что участие в конкурсе стало для нее важным этапом: «Когда мой муж ушел добровольцем на СВО, это стало переломным моментом. Муж рассказал, что его подразделению нужны маскировочные сети. Я твердо решила освоить это ремесло и научить других. Сейчас нас уже более 150 человек, и мы не только плетем сети, но и шьем костюмы «лешего», делаем антидроновые одеяла, готовим еду и собираем гуманитарную помощь».

Образовательный интенсив по действиям в чрезвычайных ситуациях собрал 300 волонтеров. Участники изучили алгоритмы оказания первой помощи, освоили способы транспортировки пострадавших и тушения условных пожаров, а также познакомились с принципами организации аварийно-спасательных работ.

Артем Алехин из Реутова поделился впечатлениями: «Интенсив был очень интересный и полезный. Нас учили оказывать первую помощь при самых разных травмах. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее и спокойнее. Я знаю, что, если вдруг случится какая-то беда, я смогу помочь пострадавшим и не растеряюсь».

Завершила цикл «Школа волонтера», в которой приняли участие 700 активистов из разных уголков Подмосковья. Эксперты делились опытом по развитию регионального движения, управлению командами и социальному проектированию. Участники разрабатывали собственные проекты, в том числе мобильный пункт помощи пожилым людям в отдаленных районах.

Серия мероприятий была организована волонтерскими движениями региона совместно с министерством информации и молодежной политики Московской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.