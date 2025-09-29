сегодня в 14:12

В Подмосковье прошел семинар-тренинг для омбудсменов

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в семинаре-тренинге по практике работы с жалобами осужденных к наказанию в виде лишения свободы. Мероприятие состоялось в доме прав человека в Москве, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Традиционно такие семинары-тренинги для уполномоченных по правам человека проводит федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова при поддержке научно-образовательного центра по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

«Сегодня на конкретных кейсах рассмотрели практику работы с жалобами осужденных к наказанию в виде лишения свободы. Помимо профессорско-преподавательского состава МГЮА повышать эффективность правозащитной работы помогали сотрудники Центрального аппарата ФСИН России, Академии ФСИН России и НИИ ФСИН России», — сказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Сегодня мы обменивались опытом и идеями, обсуждали наиболее эффективные методы взаимодействия с пенитенциарной системой. Такой формат работы позволяет выявить лучшие практики, которые можно применять в будущем в нашей деятельности», — отметила Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.