В Подмосковье прошел семинар-совещание о реабилитации участников СВО

В минувший вторник в городском округе Химки состоялся семинар-совещание для совета депутатов г. о. Химки и представителей органов местного самоуправления городских округов Подмосковья: Подольск, Солнечногорск, Бронницы, Власиха, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Краснознаменск, Лобня, Мытищи, Реутов, Серпухов, Красногорск, а также Можайского, Ленинского, Рузского и Одинцовского округов на тему «О развитии системы комплексной реабилитации участников СВО на территории Московской области», сообщает пресс-служба председателя комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимира Барсукова.

Владимир Барсуков выступил с докладом о порядке оказания материальной помощи депутатами Московской областной Думы участникам СВО, членам их семей.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 05.02.2024 № 83-ПП «Об утверждении порядка оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в Московской области, в 2024 году» право на получение материальной помощи также имеют: граждане, принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, Украины, попавшие в трудную жизненную ситуацию; члены семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, Украины, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Участник СВО или члены его семьи должны иметь место жительства в Московской области.

Для получения помощи необходимо предоставить документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию и документ, подтверждающий участие в СВО.

В ходе семинара-совещания обсудили вопросы и организацию работы комплексной реабилитации участников СВО на примере г. о. Химки, вопросы обеспечении участников СВО, получивших группу инвалидности техническими средствами реабилитации, уделили внимание методам и средствам обеспечения комплексности и системности реабилитационной работы, поиску наиболее эффективных и долгосрочных технологий как общесоциальной, так и адресной реабилитации различных категорий граждан.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно отмечает важность поддержки бойцов спецоперации и их семей. Так, 7 мая этого года своим указом президент поручил обеспечить бойцам СВО условия для реабилитации и трудоустройства. Наша основная задача всецело помогать защитникам и делать все возможное, чтобы их семьи чувствовали заботу и внимание», — сказал председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области по вопросам законопроектной деятельности, член Комитета по местному самоуправлению Московской областной думы Олег Жолобов.

Председатель совета депутатов г. о. Химки Сергей Малиновский рассказал о взаимодействии муниципальных депутатов с администрацией городского округа Химки Московской области, ведомствами и организациями, курирующими комплексную реабилитацию участников СВО. Более 200 тонн гуманитарных грузов было доставлено из Химок в зону проведения спецоперации. Это необходимая военная амуниция, техника, медикаменты и продукты питания. Активное участие в помощи для военнослужащих принимали депутаты местного Совета депутатов, неравнодушные жители и активисты.

Заслушали информационное сообщение председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы Андрея Голубева о развитии системы комплексной реабилитации участников СВО на территории Московской области.

На семинаре-совещании выступил ветеран боевых действие, участник СВО Леонид Маковский, рассказал об обратной связи по вопросам реабилитации участников СВО.

По окончанию семинара-совещания наградили почетными грамотами Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы представителей администрации, Совета депутатов г. о. Химки, волонтеров и организаций, оказывающих содействие и помощь мобилизованным и их семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.