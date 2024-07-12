В Подмосковье прошел семинар для кадастровых инженеров

В управлении Росреестра по Подмосковью прошел семинар, направленный на оказание методической помощи кадастровым инженерам, подготавливающим межевые и технические планы для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В ходе семинара представителями управления озвучены актуальные изменения в законодательстве, вопросы, возникающие при постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, о внедрении новых механизмов совершенствования кадастровых услуг, в том числе с целью повышения качества кадастровых работ и сокращения количества приостановлений по учетно-регистрационным действиям.

Особое внимание было обращено на развитие электронных услуг Росреестра, что существенно упрощает и ускоряет процедуру регистрации прав на недвижимость, снижает административные барьеры и улучшает доступность и эффективность предоставления государственных услуг для всех участников рынка недвижимости.

В Подмосковном Росреестре отметили положительную тенденцию улучшения качества подготавливаемых кадастровыми инженерами документов, а также оперативность устранения причин, препятствующих проведению кадастрового учета и регистрации прав.

«Проведение совещаний с кадастровыми инженерами, в первую очередь, нацелено на оперативное решение актуальных вопросов. В ходе постоянного взаимодействия с участниками профессионального сообщества заметно повышается уровень качества подготовки документов, необходимых для проведения государственного кадастрового учета», — отметила заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Миронова.

«Семинары имеют множество преимуществ для кадастровых инженеров: это возможность обсудить актуальные вопросы, узнать о новых тенденциях в отрасли, что в дальнейшем поможет достичь всех поставленных задач в сфере земли и недвижимости. Кадастровые инженеры — это важное звено между заявителями и Росреестром, поэтому оказание качественных услуг — это наша совместная задача», — отметил кадастровый инженер Валентин Шутов (ООО ГКБ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.