В Подмосковье прошел семинар-автопробег Ягодного союза

В Подмосковье завершился двухдневный семинар-автопробег «Ягодного союза», в рамках которого более 80 участников из разных регионов России посетили хозяйства ИП КФХ Ворожейкина и ООО «Русская ягода». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участники мероприятия активно обменивались информацией, изучали новые технологии и обсуждали актуальные проблемы отрасли. Для фермеров была проведена экскурсия по полям с клубникой и малиной, а также продемонстрирована работа комбайна для сбора ягод. Все желающие могли задать вопросы специалистам и узнать больше о процессе выращивания и сбора урожая. Особое внимание уделили запуску инновационной технологии выращивания клубники в теплицах, которая обеспечивает стабильный сбор высококачественных ягод вне зависимости от погодных условий.

В ведомстве отметили, что автопробег стал отличной площадкой для обмена опытом фермеров-ягодоводов и поиска новых решений для развития бизнеса. Участники проявили большой интерес к новым технологиям и готовы применить их в своей практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.