В Подмосковье прошел семейный форум «Родные-любимые»

В Ногинском парке культуры и отдыха прошел региональный Семейный форум «Родные-любимые», организованный движением детей и молодежи «Движение Первых». Мероприятие направлено на поддержку семейных ценностей и развитие родительского сообщества, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники форума встретились с блогерами Кириллом и Евой Диденок, которые поделились своим опытом и ответили на все интересующие вопросы. Также в рамках программы состоялась церемония награждения победителей конкурса проектов для регионального форума «Родные-Любимые». Награды получили семьи, проявившие активность в региональных инициативах.

Для гостей были организованы мастер-классы от психологов, педагогов и представителей сферы культуры, что способствовало обмену опытом и знаниями в сфере семейного воспитания.

На сцене выступили детские и семейные коллективы, а также приглашенные артисты. Завершился форум концертом автора-исполнителя Фогеля.

В ведомстве добавили, что форум стал местом, где семьи смогли узнать о новых проектах, поучаствовать в образовательных и развлекательных мероприятиях, а также найти поддержку и вдохновение для развития своих семейных отношений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.