В Подмосковье прошел региональный форум специалистов физической культуры и единоборств

6 декабря на базе Губернского колледжа и спортивной школы «Русский медведь» в городе Серпухове прошел региональный форум специалистов физической культуры и единоборств системы образования Московской области, приуроченный к празднованию Дня Героев Отечества в рамках партийного проекта «Выбор сильных». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время официальной части участники посетили панельные дискуссии со спикерами форума, а также возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Во второй части форума специалисты представили проекты по внедрению единоборств в школьную программу: «Самбо — в школу», «Дзюдо — в школу» и «Борьба — в школу». Кроме того, был проведен семинар-практикум для педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы по видам спорта самбо, дзюдо и спортивная борьба. В завершение мероприятия участникам были вручены сертификаты об участии в семинаре.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школы региона оснащают новым оборудованием и современной техникой для образовательного процесса детей.

«Со своей стороны мы стараемся еще оснащать школы современным оборудованием. Потому что, когда стены новые, важна еще и хорошая техника. Также мы благоустраиваем территории, делаем спортплощадки, воркаут-зоны», – подчеркнул губернатор.