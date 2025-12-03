В Подмосковье прошел праздничный концерт ко Дню инвалида 3 декабря

Торжественное мероприятие, посвященное международному дню инвалида, состоялось 3 декабря во Дворце культуры «Подмосковье» и собрало более 800 жителей с ограниченными возможностями здоровья из 55 городских округов, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В холле дома культуры для гостей были организованы мастер-классы по ментальному долголетию, робототехнике и народным промыслам, а также работали шаржисты. Кульминацией события стал праздничный концерт с участием молодых и заслуженных артистов России. На сцене выступили певец и актер Ив Набиев, музыкант и композитор Сергей Пенкин. Ведущей концерта стала заслуженная артистка России Илона Броневицкая.

Гостей приветствовали заместитель председателя Московской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Светлана Терехова, председатель организации «Колесница» Игорь Гундеров и начальник управления социального обслуживания министерства социального развития Подмосковья Евгения Ларионова. Организаторами праздника выступили министерство социального развития Московской области и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.