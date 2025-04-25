В Подмосковье прошел первый областной фестиваль «Радуга талантов»

25 апреля в городе Озеры прошел уникальный фестиваль творчества «Радуга талантов», собравший участников с ограниченными возможностями из разных уголков Подмосковья — Озер, Видного, Ступино, Каширы, Серебряных Прудов и Луховиц. Каждый социальный центр подготовил яркие программы и увлекательные выступления, наполненные энергией и вдохновением. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Фестиваль «Радуга талантов» стал своеобразной площадкой для демонстрации достижений и обменом опытом между участниками. Цель мероприятия заключалась в создании условий для социального взаимодействия, эмоциональной поддержки и поощрения творческой активности людей с особыми потребностями. Фестиваль способствует формированию позитивного отношения общества к возможностям и способностям людей с ограничениями здоровья, мотивирует их развиваться и достигать новых высот.

Это событие стало важным событием в жизни округа, подчеркивая важность равноправия возможностей и значимости каждого человека вне зависимости от особенностей его здоровья. Подобные мероприятия способствуют развитию инклюзивного общества, создавая условия для полноценного участия всех жителей в культурной и общественной жизни страны.

На фестивале собравшихся приветствовали начальник территориального управления г. о. Коломна Светлана Сергеевна Троицкая, настоятель церкви села Сосновка иерей Арсений Геннадьевич Писаревский, депутат Совета депутатов городского округа Коломна Сергей Васильевич Кириченко. Они поблагодарили гостей за активную жизненную позицию и инициативы, благодаря которым совершенствуется социальная политика региона, улучшается оказание услуг и мер поддержки людей с инвалидностью.

Необходимо отметить, что особенное внимание заслуживает деятельность отделения социальной реабилитации при Коломенском социальном центре в Озерах, работающего уже шестой год подряд. Именно здесь осуществляется поддержка инвалидов трудоспособного возраста, испытывающих трудности в трудоустройстве вследствие своего состояния здоровья. Для помощи таким людям были организованы специальные трудовые мастерские, предоставляющие возможность проявить творческие способности и научиться полезным навыкам.

Участникам предлагается широкий спектр направлений деятельности: фотография, швейное дело, ведение домашнего хозяйства, растениеводство и создание оригинальных сувениров. Эти занятия помогают молодым людям раскрывать собственный потенциал, развивать таланты и чувствовать себя полезными обществу.

Отделение социальной реабилитации приглашает людей с инвалидностью старше 18 лет пройти курс реабилитации.

В отделении работают квалифицированные специалисты. Здесь можно найти единомышленников и новых друзей.

Адрес: г.о. Коломна, г. Озеры, ул. Красные Озеры, д. 31. Телефон для справок: 8 (496) 702-38-15.

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