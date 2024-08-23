В Подмосковье прошел первый форум, посвященный паллиативным детям

В Московской области в домодедовском детском хосписе благотворительный Фонд «Бумажная птица» провел теоретическо-практический форум «Практические навыки ухода за пациентами в стационаре хосписа». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В теоретической части форума социальные работники обсудили особенности заболеваний и ухода при их наличии за детьми, снижение стресса при работе со сложными пациентами, снижение профдеформации. Проговорили правила и все нюансы и нововведения оказания хосписной помощи, на территории Московской области. Подвели итоги работы по облегчению процедуры получения паллиативного статуса детьми и мерах их поддержки. Коллеги поделились опытом по взаимодействию с социальными органами Московской области. А также о способах, которые помогают семьям паллиативных пациентов пройти адаптацию.

Форум являлся частью проекта «Внедрение модели повышения компетенций и поддержки социальных работников, оказывающих социальные услуги на дому тяжелобольным людям», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году Фонд «Бумажная птица» получил президентский грант в размере 4,7 млн рублей, который будет направлен на развитие обучающих мероприятий для сотрудников социальных центров. В теоретической части форума социальные работники получили следующие ценные знания:

«Социальные работники сталкиваются с тяжелыми ситуациями, их ресурс не безграничен. Моя задача — помочь сотрудникам хосписа повысить уровень знаний для обслуживания тяжелобольных детей на дому и разработать методики взаимодействия с пациентами, которые будут применяться по всей России», — подчеркнула директор по развитию социальных проектов Благотворительного Фонда «Бумажная птица» Евгения Боровкова.

На практической части все желающие смогли отработать навыки оказания детской паллиативной помощи совместно с пациентами домодедовского хосписа. Они освоили технологии работы гастростомами и трахеостомическими трубками.

Проведение форума в Домодедовском хосписе стал очередным важным шагом в развитии паллиативной помощи детям в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.