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В Подмосковье прошел отборочный этап по парикмахерскому мастерству

Подмосковный колледж «Энергия» принял эстафету проведения отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс» по парикмахерскому искусству. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участниками соревнования стали школьники и студенты Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Итоги отборочного этапа будут подведены к концу июля, после чего станут известны имена финалистов, которые представят свои команды на финальных состязаниях в Москве с 25 по 29 октября.

Московская область активно участвует в движении «Абилимпикс» с 2015 года, демонстрируя приверженность развитию профессиональных навыков и инклюзии.

В 2023 году региональный чемпионат «Абилимпикс» собрал 847 участников, которые соревновались в 93 компетенциях на 34 площадках по всему региону.

«Мы желаем участникам и их наставникам удачи, достижения высоких результатов, профессионального роста и побед на предстоящих соревнованиях», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.