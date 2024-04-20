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В Подмосковье прошел отборочный этап фестиваля по робототехнике

В Московской области прошел отборочный этап международного фестиваля по робототехнике «Робофинист». Участие в мероприятии приняли более 300 юных робототехников, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Программа соревнований включала более 10 разных категорий, среди которых марафон шагающих роботов, гонки по линии, интеллектуальное сумо, ралли, футбол роботов, практическая олимпиада и другие. Принять участие в мероприятии могли как опытные, так и начинающие робототехники.

В число победителей отборочного этапа вошли ребята из Орехово-Зуево, Долгопрудного, Клина, Фрязино, Королева, Коломны и Ступино. Они получат право представлять Московскую область на Международном фестивале «РобоФинист» осенью в Санкт-Петербурге.

Организаторами мероприятия в Подмосковье выступают Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Ноосфера» и АНО ДО «Центр развития научного и технического образования молодежи» из Фрязино при поддержке ОАНО «Школа „Летово“».

Ежегодный Международный фестиваль «РобоФинист» — это одно из самых ярких событий для юных робототехников. Юные ученые и изобретатели принимают участие в мастер-классах, общаются со сверстниками-единомышленниками, повышают свой профессиональный уровень и борются за звание чемпионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.