В Подмосковье прошел окружной краеведческий семинар библиотечных работников

На семинаре выступила ведущий архивист территориального отдела Наро-Фоминского г. о. управления № 6 ГБУ МО «ЦГАМО», краевед Наталья Хорошева. Она рассказала о краеведческой работе архива по изучению истории родного края, о том, как популяризируются архивные документы. Выступление для наглядности сопровождалось видеопрезентацией.

Библиотекари округа узнали, какие документы хранит архив, как проводится исследовательская работа в фондах, какие выставки, публикации готовятся архивом по результатам исследований, как работает читальный зал. На протяжении многих лет архив принимает участие в подготовке к изданию краеведческих книг, буклетов и альманахов.

Особое внимание уделяется работе с молодежью по патриотическому воспитанию. Стало традиционным проведение массовых мероприятий для школьников и студентов: дней открытых дверей, архивных и исторических уроков, в том числе, проведение их совместно с библиотеками округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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