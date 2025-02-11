В Подмосковье прошел обучающий семинар для преподавателей

В школе № 36 «Новые горизонты» состоялся региональный научно-практический семинар на тему «Организация профессиональных проб в общеобразовательной организации: варианты решений», сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

Участники встречи смогли увидеть на практике возможные варианты организации и проведения профессиональных проб для школьников в стенах школы. В практической части мероприятия для участников семинара провели ролевую игру «В мире профессий» с элементом профессиональных проб в таких областях, как «повар-кондитер», «художник росписи по ткани», «композитор».

Семинар позволил педагогам обменяться опытом, ознакомиться с новыми методами и приемами работы, а также увидеть на практике, как можно эффективно проводить профессиональные пробы в общеобразовательной организации.

Полученные знания и навыки помогут педагогам более качественно организовать профориентационную работу в своих школах и помочь школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.