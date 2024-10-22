В Подмосковье прошел образовательный женский форум

Во дворце культуры «Энергетик» городского округа Дзержинский состоялся образовательный женский форум «ЛЕДИ XXI века». Инициаторами проекта выступили депутаты совета депутатов г. о. Дзержинский совместно с представителями женского клуба «Веста» и «Союза женщин России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России».

«Подобный форум состоялся в нашем городском округе в первый, но, я уверена, что не в последний раз. Планируем сделать его ежегодным и более масштабным. Мероприятие прошло успешно, оно собрало около 50 жительниц Дзержинского. Уникальность форума заключается в том, что абсолютно каждая женщина унесла с собой много новой и полезной информации, получила заряд положительных эмоций, познакомилась с единомышленниками. Мы пригласили опытных спикеров, которые поделились секретами своего успеха. Мастер-классы и беседы были посвящены разнообразной тематике: от спорта, правильного питания и здорового образа жизни — до правил публичных выступлений, психологии, досуга и поведения в социуме», — рассказала депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский Анастасия Снегурова.

Она добавила, что спикеров, которые приняли участие в первом образовательном женском форуме, отметили благодарственными письмами местного отделения партии «Единая Россия».

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