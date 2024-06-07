В Подмосковье прошел образовательный форум для будущих педагогов

В Московской области в Орехово-Зуевском ГГТУ прошел образовательный интенсив для будущих педагогов в рамках дня выпускника сетевого педагогического класса Электростали. Данное событие собрало свыше 40 учащихся одиннадцатых классов и их родителей, которые планируют поступить на педагогические специальности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект педагогических классов запущен 7 лет назад по инициативе образовательной системы Электростали и ГГТУ. Выпускники, прошедшие предпрофессиональную подготовку и мотивированные на обучение в сфере педагогики, стабильно поступают в университет и достигают высоких результатов в своем мастерстве.

Ректор ГГТУ, Галина Скударева отметила, что успех проекта основан на крепкой дружбе и многолетнем сотрудничестве между университетом и образовательной системой Электростали, которая входит в пятерку лучших в Подмосковье.

В рамках мероприятия школьники и их родители ознакомились с изменениями в правилах приема в университет и новыми условиями целевого обучения. Также они посетили образовательную экскурсию по ГГТУ, где познакомились с новейшими инновационными лабораториями и центрами, а также с передовыми педагогическими технологиями, которые скоро станут частью их образовательного процесса.

Завершилось мероприятие флешмобом, организованным студенческим активом университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.