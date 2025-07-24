В Подмосковье прошел областной фестиваль по сапсерфингу для пенсионеров

В подмосковном Одинцове состоялся областной фестиваль по сапсерфингу, организованный в рамках проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В соревнованиях приняли участие пенсионеры из 11 городов Подмосковья, которые собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки и активный образ жизни», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Перед стартом все участники зарядились энергией на спортивной разминке, а затем прослушали важный инструктаж по безопасности на воде. После этого они успешно преодолели маршрут протяженностью 6 км по течению Москвы-реки, наслаждаясь прекрасными видами и атмосферой дружбы.

Такие мероприятия не только способствуют укреплению здоровья, но и дарят позитивные эмоции и новые знакомства, что особенно важно для старшего поколения. Фестиваль стал отличной возможностью для пенсионеров проявить свои силы и активность, а также вдохновить других на занятия спортом.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробная информация на портале dolgoletie.mosreg.ru.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.

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