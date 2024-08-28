В Подмосковье прошел областной фестиваль «Магия элегантного возраста»

В этом году областной фестиваль Подмосковья «Магия элегантного возраста» собрал в концертном зале «Morozoff Hall» Орехово-Зуева 160 участников и 300 зрителей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Мы рады видеть столько удивительных и неповторимых женщин, которые всем вокруг доказывают, что оставаться красивой и грациозной можно в любом возрасте», — поприветствовала гостей организатор шоу «Высокой моды» директор КЦСОИР «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Манекенщицы представили на подиуме 14 авторских коллекций. Участие в показе приняли активные долголеты из 12 округов Подмосковья.

Также для гостей организовали мастер-классы. Рассказали, как выбирать аксессуары к нарядам, держать осанку на подиуме и сохранить красоту тела на долгие годы.

«Получила огромное удовольствие от мероприятия. Отличная организация, замечательные мастер-классы, теплая встреча. Праздник красоты — это заряд радости, вдохновения и отличное настроение на несколько дней», — поделалась гостья праздника из Железнодорожного Ольга Уланова.

Завершился праздник дефиле участниц проекта «Возраст в моде» Орехово-Зуевского округа. Они впервые представили публике коллекцию одежды «Дулевские самоцветы», созданную по мотивам сервизов Дулевского фарфорового завода.

Все участники фестиваля «Магия элегантного возраста» были отмечены дипломами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.