В Подмосковье прошел межрегиональный форум школьных служб медиации

28 ноября в Красногорске состоялся IX межрегиональный форум школьных служб медиации на тему: «Медиация в образовательном пространстве: от теории к практике», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Московской области, форум объединил педагогов из Подмосковья, Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики, Краснодарского края, Воронежской области и других регионов Российской Федерации.

«Службы медиации в Подмосковье — это реально работающая система помощи. Мы создаем среду, где конфликты не замалчиваются, а решаются цивилизованно и эффективно. Конечно, остаются проблемы — нехватка специалистов, большая нагрузка на кураторов. Но тот фундамент, который мы уже заложили, позволяет с уверенностью сказать: восстановительный подход в подмосковных школах — это всерьез и надолго», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Основное внимание на мероприятии было уделено обмену опытом участников, использующих в своей работе медиативные практики. В будущем это станет основой для создания банка лучших региональных практик школьных служб медиации, которые будут транслироваться в информационном пространстве страны.

В рамках форума состоялся обмен успешными практиками. Стендовые доклады представили образовательные учреждения из Балашихи, Наро-Фоминска, Подольска, Шаховской, Лыткарина, Луховиц, Ленинского городского округа и Мариуполя (ДНР).

В программе — серия выступлений, посвященных конкретным инструментам медиации. Обсуждались роль посредника в конфликтах, использование принципов медиации в диалогах с родителями и применение медиативного театра как технологии формирования безопасной образовательной среды. Также на форуме представили технологии формирования проблеморазрешающего поведения в образовательной среде.

Кроме того, перед участниками выступили представители из Казани и Мариуполя. Они поделились опытом участия во Всероссийском конкурсе по формированию благоприятного социально-психологического климата «Школа#безОбид» и рассказали о развитии патриотического сознания в подростковой среде и потенциале школьной службы медиации.

В ведомстве добавили, что мероприятие сопровождалось творческими номерами от Образцового хореографического коллектива Московской области «Росинка» центра развития творчества детей и юношества г. Луховицы и медиативного театра лицея № 3 г. о. Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.