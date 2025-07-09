В Подмосковье прошел кулинарный конкурс-поединок «Папа может!»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках проекта «Жить активно!» — серия интеграционных мероприятий с участием инвалидов-колясочников, семей участников СВО и паралимпийцев.» 08 июля 2025 годапровела кулинарный конкурс-поединок: «Папа может!». Мероприятие прошло в Арт-отеле «Пушкино» по адресу: Московская область, г.о Пушкино, ул. Куйбышева 23А, микрорайон Звягино,.при поддержке средств гранта для НКО Московской области и Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

Кулинарный конкурс-поединок: «Папа может!» это мероприятиедля семей участников СВО основная задача которого: формирование и поддержка образа отца, который, несмотря на полученную инвалидность, имеет возможность жить активно и проводить время совместно с членами своей семьи. Участниками мероприятия стали:

1. Шерстнев Виктор Владимирович (инвалид-колясочник)представляет Богородский городской округ, город Старая Купавна. Участник СВО, ветеран боевых действий, награжден медалью Суворова. Женат, воспитывает дочь

2. Какушкин Игорь Александрович (инвалид-колясочник) представляет город Фрязино. Участник СВО, ветеран боевых действий, награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Женат, воспитывает сына и дочь.

3. Бобнев Михаил Сергеевич (инвалид-колясочник) представляет город Домодедово. Участник СВО, ветеран боевых действий СВО, кавалер ордена Мужества. Женат, воспитывает троих дочерей.

Совместно с членами своей семьи участники закупали продукты и готовили ужин, который представили конкурсному жюри. Завершился фестиваль награждением конкурсантов призами и подарками от спонсоров мероприятия, в числе которыхтехнологичный российский бренд одежды Putin Team Russia.

В состав жюри вошли: представители подмосковных отделений Фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО, министерства социального развития Московской области, администрации и общества ветеранов Пушкинского городского округа. От Пушкинского благочиния с праздником участников поздравил протоиерей Роман Голубинский.

Победителем конкурса стала семья Виктора Шерстнева из города Старая Купавна, чье блюдо особенно покорило своей простотой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.