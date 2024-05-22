В Подмосковье прошел интеллектуальный турнир среди ординаторов

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского прошел второй Кубок факультета имени Ф. П. Гааза, где команды врачей и ординаторов соревновались в знаниях по медицине, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это ежегодный турнир, который проводит факультет усовершенствования врачей МОНИКИ. Ведущей мероприятия выступила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Чернявская. В этом году участие приняли несколько команд от разных кафедр, а победила команда кафедры анестезиологии и реанимации «Люди в черном» — они выиграли в этом турнире уже второй раз.

«Мы с большим уважением относимся к истории нашего института. Уже более 100 лет в МОНИКИ проходят обучение врачи различных специальностей. В прошлом году зародилась новая традиция — ежегодно проводить Кубок факультета МОНИКИ имени доктора Гааза, где наши ординаторы, объединившись в команды, могут показать свои знания, интересно и весело посоревноваться друг с другом в знании различных медицинских вопросов. Я рада, что в этом году так много ребят захотело принять участие в нашем интеллектуальном турнире. Кроме того, в рамках проводимого Кубка мы тестируем новые технологии обучения, и в этот раз с помощью интерактивной системы каждый присутствующий гость, будь то преподаватель или обучающийся, смог стать полноценным участником интеллектуального турнира», — рассказала декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Чернявская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.