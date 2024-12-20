В Подмосковье прошел III Всероссийский чемпионат педагогических компетенций

сегодня в 19:18

На базе Государственного университета просвещения прошел III Всероссийский чемпионат педагогических компетенций. В соревновании приняли участие 40 педагогов дополнительного образования технической и естественно-научной направленности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В состав команд вошли педагоги систем дополнительного и общего образования, а также представители образовательных организаций, имеющих в своей структуре детские технопарки «Кванториум», образовательные центры «Точка роста», центры цифрового образования «IT-куб» и ключевые центры дополнительного образования детей на базе образовательных организаций высшего образования.

В рамках чемпионата участники в течение трех дней работали над разработкой образовательных продуктов под запросы реальных партнеров. Эксперты оценивали педагогическое проектирование, а также давали обратную связь для реализации идей.

В рамках хакатона одна из команд получила задание от министерства образования Московской области — разработать комплекс мер для повышения интереса и востребованности программ технической и естественно-научной направленности.

Заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима отметила важность развития технической и естественно-научной направленностей в регионе. Благодаря национальному проекту «Образование» создана мощная инфраструктура детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-Куб», центров естественно-научной направленности «Точка роста» и других объектов.

Чемпионат позволил выявить партнеров для дальнейшего сотрудничества, определить приоритетные ориентиры в проектировании образовательных программ, а также повысить значимость педагогов в развитии города и страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.