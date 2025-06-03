В Подмосковье прошел форум «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Фото - © Главное управление региональной безопасности Московской области
В Красноярске прошел XIX Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Мероприятие собрало представителей антитеррористических комиссий со всех регионов страны, а также органов государственной власти, которые задействованы в мероприятиях по профилактике терроризма. Организатором выступил национальный антитеррористический комитет при содействии Росмолодежи и правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Московскую область на форуме представлял консультант отдела антитеррористической деятельности управления антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму главного управления региональной безопасности Московской области Артур Гребенник.
На пленарных заседаниях и в ходе тематических сессий участники обсуждали:
- реализацию комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2024–2028 годы;
- взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества в профилактической работе;
- роль молодежной политики и просвещения в формировании устойчивого антитеррористического мировоззрения;
- использование аналитических данных для принятия управленческих решений в этой сфере.
Отдельное внимание было уделено новым подходам в информационной профилактике: как говорить с молодежью, чтобы быть услышанными, и как вовремя распознавать радикальные установки в онлайн-среде.
Полученные знания и практики будут адаптированы для реализации на территории Московской области — с учетом ее социальной и культурной специфики. Форум стал еще одной важной площадкой, где усилия регионов объединяются ради общей цели — обеспечения безопасности и устойчивого развития общества.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.