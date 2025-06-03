В Подмосковье прошел форум «Современные системы безопасности – Антитеррор»

В Красноярске прошел XIX Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Мероприятие собрало представителей антитеррористических комиссий со всех регионов страны, а также органов государственной власти, которые задействованы в мероприятиях по профилактике терроризма. Организатором выступил национальный антитеррористический комитет при содействии Росмолодежи и правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Московскую область на форуме представлял консультант отдела антитеррористической деятельности управления антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму главного управления региональной безопасности Московской области Артур Гребенник.

На пленарных заседаниях и в ходе тематических сессий участники обсуждали:

реализацию комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2024–2028 годы;

взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества в профилактической работе;

роль молодежной политики и просвещения в формировании устойчивого антитеррористического мировоззрения;

использование аналитических данных для принятия управленческих решений в этой сфере.

Отдельное внимание было уделено новым подходам в информационной профилактике: как говорить с молодежью, чтобы быть услышанными, и как вовремя распознавать радикальные установки в онлайн-среде.

Полученные знания и практики будут адаптированы для реализации на территории Московской области — с учетом ее социальной и культурной специфики. Форум стал еще одной важной площадкой, где усилия регионов объединяются ради общей цели — обеспечения безопасности и устойчивого развития общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.