В Подмосковье прошел форум добровольцев «Снежный десант»

Региональный форум развития добровольчества «Снежный десант Подмосковья» состоялся с 13 по 15 февраля на базе детского оздоровительного центра «Пушкино» и объединил более 100 студентов и школьников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум стал подготовительным этапом к Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» и собрал участников из университетов, колледжей и школ региона. В мероприятии приняли участие студенты Государственного социально-гуманитарного и Государственного гуманитарно-технологического университетов, а также учащиеся колледжей и техникумов Подмосковья.

Программа форума включала образовательные лекции, интерактивные сессии и практические занятия. Эксперты провели мастер-классы и оценили защиту программ выездов в формате «ярмарки отрядов». Команды презентовали свои проекты, демонстрировали профориентационную работу и элементы командной сплоченности. По итогам защиты лучшие отряды получили путевки на выезды в муниципалитеты.

Главную награду форума — «Золотую лопату» — получил отряд «Луна» Государственного гуманитарно-технологического университета. В творческом конкурсе визиток победил отряд «Волчье братство» Сергиево-Посадского колледжа.

Участие в форуме позволило студентам развить управленческие и организационные навыки, а также получить опыт командной работы. В ближайшее время отряды отправятся в муниципалитеты Подмосковья для оказания помощи социальным учреждениям и проведения патриотических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.