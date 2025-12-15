В Подмосковье прошел фестиваль профильного образования

В технопарке «Исток — РТУ МИРЭА» во Фрязино прошел фестиваль профильного образования «ПрофГоризонт». Он объединил выставку достижений школьников, занимающихся цифровыми технологиями, фестиваль инженерных проектов в области ИТ и робототехники, а также презентации исследовательских проектов. Более 20 школьников стали лауреатами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На выставке достижений в области цифровых и технических решений представлялись проекты школьников по разработке приборов, моделей, конструкций и прототипов, проектированию, прикладной математике, физике, программированию, ИИ-технологиям. В числе победителей — проект Юлии Кутузовой из лицея № 5 в Подольске «Театр в чемодане». Это модель для предварительной планировки театральных сцен в соответствии с математическими принципами золотого сечения и правилами третей. Разработка поможет сэкономить затраты по количеству актерских человеко-часов.

В треке инженерных проектов школьники презентовали разработки по четырем направлениям — ИТ, агротехнологии, робототехника, 3D моделирование. Одним из победителей стал проект Глеба Газизянова из реутовского Лицея. Он разработал и изготовил две модификации модульного беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом, который значительно расширит функциональные возможности и повысит эффективность использования БПЛА. Благодаря единой модульной конструкции, аппарат будет универсальным и при этом достаточно доступным по стоимости для обучения будущих пилотов.

В фестивале исследовательских проектов участвовали школьники, увлеченные наукой. Они представляли наработки, связанные с естественными науками, прикладной математикой, прототипированием и многими другими направлениями исследовательской деятельности. В число лауреатов вошел Евгений Франчук из Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Покрышкина во Фрязино. Он разработал математическую модель расчета эффективности системы ПВО в зависимости от параметров предполагаемой угрозы, позволяющую определять диапазон оптимальных характеристик комплекса средств противовоздушной обороны для защиты конкретного объекта.

Четвертым треком фестиваля стало проектное творчество. Ребята решали управленческие кейсы, связанные с развитием социальных институтов Подмосковья: математического и естественно-научного образования, воспитательных систем, способов поддержки талантливой молодежи. Лауреатами были объявлены пять школьных команд, в числе которых сборная Химкинского лицея.

По итогам фестиваля прошел круглый стол с участием индустриальных партнеров технопарка, представителей школ и администраций городских округов Подмосковья.

Поддержка талантов и способностей школьников соответствует целям федерального проекта «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.