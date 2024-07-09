В Подмосковье прошел фестиваль «Ко мне, Мухтар»

В парке городского округа Кашира прошел фестиваль «Ко мне, Мухтар», посвященный 115-летию кинологической службы и одноименному фильму, снятому в окрестностях Каширы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках мероприятия ведущий ветеринарный врач Каширской станции Елена Маслова провела беседу с посетителями фестиваля о содержании собак, методах профилактики инфекционных заболеваний и кормлении животных.

Специалист ответила на многочисленные вопросы владельцев животных, провела осмотр питомцев и дала рекомендации по уходу за ними. Посетители фестиваля также имели возможность бесплатно вакцинировать своих собак от вируса бешенства. Приблизительно 20 владельцев собак воспользовались этой услугой и получили консультации по ветеринарным вопросам.

Фестиваль «Ко мне, Мухтар» стал не только праздником для любителей собак и кино, но и полезным мероприятием, помогающим поддерживать здоровье и благополучие четвероногих друзей.

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