В Подмосковье прошел 3-й международный форум «Женщина третьего тысячелетия»

14–15 ноября на престижной площадке Москвы в КЦ ГлавУПДК при МИД РОССИИ с успехом прошел 3-й международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Открытие форума состоялась на пленарном западении, повесткой которого была «Женское движение и современный мир». Пленарное заседание открыла Президент РОО «Интернациональный союз женщин» Амирова Альфия Равильевна.

«Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» — уникальная площадка для объединившая женщин-лидеров и женские сообщества из регионов Российской Федерации и зарубежных дружественных стран, для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленные на обсуждение роли женщин в современном мире», — сказала Амирова.

На пленарном заседании участников форума в своем видео обращении приветствовала зампредседателя Совета Федерации, Святенко Инна Юрьевна. В ходе международного форума проведены стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, заседание международного дискуссионного клуба «VISION 3000», презентация регионов России и зарубежных стран, деловые встречи, обсуждение актуальных социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, волнующих российское и международное деловое женское сообщество, полезные мастер-классы.

На форум заявлены и проведены сессии на темы:

«Мягкая сила дипломатии» (модератор: политолог, политконсультант, президент Евразийского центра проектных инициатив советник депутата Московской городской думы Заболотских Наталия Викторовна);

«Международное партнерство в реализации инициатив в рамках глобальных и региональных интеграционных объединений» (модератор: руководитель международного консорциума БРИКС Галибина Елена Геннадьевна);

«Заседание международного дискуссионного клуба «VISION 3000». Повестка заседания «Эпоха перемен в многополярном мире». (модератор: руководитель программ ВШГУ РАНХиГС, исполнительный директор национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП) Михайлова Гилана Бембиновна);

«МСП и коллаборации с профессиональными сообществами» (модератор: ректор международного института менеджмента торгово-промышленной палаты России, доктор экономических наук, заместитель председателя комитета ТПП РФ по образованию и социальной политике, член экспертного совета Палагина Анна Николаевна).

Заявленные темы форума были направлены на укрепление женского движения в России и взаимодействия между россиянками и представительницами зарубежных дружественных стран. Важно, что на одной площадке состоялся живой диалог женщин-практиков в самых разных сферах.

В рамках международного форума состоялась встреча президента РОО «Интернациональный союз женщин» Амировой Альфии Равильевны с делегацией из Катара под руководством вице-спикера Совета Шуры Катара, д-ра ХАМДА БИНТ ХАСАН АЛЬ-СУЛАЙТИ.

На Международном форуме были официально пописаны соглашения о сотрудничестве между РОО «Интернациональный союз женщин» и женскими организациями, в частности с Ассоциацией Женщин Предпринимателей «Бизнес Леди», АНО «Ресурсный центр НКО ЛНР», ЛРОО «Союз женщин Донбасса», ЛРОО «Центр инноваций социальной сферы», с Межрегиональной общественной организацией поддержки социальных и гражданских инициатив «Женщины Лидеры».

Площадка форума объединила более 300 делегатов с регионов РФ и представителей зарубежных стран (Катар, Пакистан, Бразилия, Бруней, Эквадор, Хашимитского Королевства Иордании, Монголии, Армении, Республики Гамбия, Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации, Республики Кот-д’Ивуар в Российской Федерации, Республики Эль-Сальвадор, Кубы, Республики Сингапур, Филиппины, Китая, Республики Камерун и др.). Диалог на форуме проходил на 3 официальных языках (русский, английский, арабский).

В работе форума приняли участие представители государственных органов Российской федерации и зарубежных стран, представительницы различных отраслей малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, представители культуры, PR-специалисты, блогеры, женщины-инфлюенсеры в digital-среде, HR-директора, теле- и радиоведущие и журналисты, представители креативных индустрий, специалисты цифровой экономики, органов региональной и федеральной власти, общественные деятели, международные женские сообщества.

На площадке форума работала выставка «Руками женщины», на которой была представлена продукция и НХП, ремесел, декоративно прикладного искусства, национальные костюмы и традиции.

Делегатам форума была представлена Международная фотовыставка «Мама и дети в национальных костюмах». Она была приставлена в ООН (Вена), на торжественных приемах, посвященных дню России в ряде Дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом в более 45 странах. В частности, в Посольствах России в Монголии, в Австрии (Вена), во Франции (Париж), в Словакии, в Португалии, в Мумбаи (Индия), Генконсульстве в Стамбуле, в русском доме в Брюсселе и др. Информация размещена на официальных сайтах дипломатических ведомств.

Гостям форума была представлена фотовыставка жен российских дипломатов «Мир глазами жен российских дипломатов» — один из самых главных и масштабных проектов сообщества жен российских дипломатов, в котором принимают участие несколько десятков наших представительниц.

Заключительным мероприятием форума стал торжественный концерт, посвященный 3-му международному форуму «Женщина третьего тысячелетия». Соорганизаторм концертной программы выступил Art CenterPersOna. Концерт открыла Амирова Альфия Равильевна-президент РОО «Интернационального союза женщин». На концерте наградили победителей 5-го международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах». Победители фотоконкурса были награждены дипломами и подарками.

Состоялась церемония награждения победителей международной премии «Женщина третьего тысячелетия». Победители премии награждены были дипломами и призами. Подарки победителям были вручены от депутата Московской городской думы М. А. Воропаевой, от партии ЛДПР, от директора центрального академического театра Российской армии, депутата Московской городской думы Милены Юрьевны Авимской, РИВГОШ и других подарочных партнеров форума.

Организатор 3-го международного форума «Женщина третьего тысячелетия» РОО «Интернациональный союз женщин».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.