В Подмосковье пройдут тематические мероприятия ко Дню книгодарения

Российский книжный союз при поддержке ведущих издательств, библиотек и книжных магазинов во всех регионах Российской Федерации проводит масштабную программу мероприятий, посвященных Дню книгодарения. Тематические акции пройдут в книжных магазинах, библиотеках и общественных пространствах, сообщает пресс-служба организаторов.

14 февраля в более чем 40 странах мира отмечается День книгодарения, когда читатели передают книги в библиотеки, детские дома, школы, благотворительные организации и просто делятся книжными подарками с друзьями, родными и даже незнакомцами.

Инициативу поддерживают издатели, книжные магазины, библиотеки, благотворительные фонды и социальные организации.

Особенность проекта — разнообразие инициатив по продвижению чтения, среди которых челленджи, акции, скидки, тематические книжные подборки, интервью с писателями, которые объединят многомиллионную аудиторию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.