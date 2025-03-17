В Подмосковье пройдут просветительские мероприятия в честь Дня прав потребителей

В этом году девиз Всемирного дня прав потребителей — «Справедливый переход к устойчивому образу жизни» — акцентирует внимание на важности ответственного потребления и защиты прав граждан в условиях меняющегося мира, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

«В этом году мои помощники проведут лекции в образовательных учреждениях Подмосковья, посвященные важности осознанного потребления. Проблемы загрязнения окружающей среды становятся все более значимыми, поэтому важно рассказывать учащимся о текущей ситуации и о том, как каждый из них может помочь, изменив свои привычки в образе жизни, — сказала Ирина Фаевская. — Также учащихся ознакомят с основным законом, защищающим права потребителей, его основными положениями и гарантиями».

Проблемы загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов становятся всё более актуальными. Последнее десятилетие оказалось самым теплым за всю историю наблюдений, а экстремальные погодные условия стали обычным явлением в ряде стран. Сокращение биологического разнообразия и загрязнение окружающей среды представляют собой нарастающую угрозу для всей планеты и здоровья человека.

Несколько подтверждающих примеров, каждый год 2 миллиона человек умирают по экологическим причинам — это население таких стран, как Бельгия, Боливия, Тунис и Куба. В 2024 году выбросы CO₂ составили 41,6 миллиарда тонн, что эквивалентно тому, если бы каждый человек на Земле ежедневно сжигал по 100 кг угля. Ежегодно образуется 2 миллиарда тонн твердых отходов, и через 30 лет эта цифра вырастет до 3,4 миллиарда тонн. В среднем каждый человек генерирует 0,74 кг отходов в день, что примерно соответствует весу двух полных тарелок. При этом страны с высоким уровнем дохода (16% мирового населения) производят 34% всех отходов.

Кроме того, каждый год в составе твердых отходов образуется 50 миллионов тонн электронных отходов, что по весу соответствует 4 500 Эйфелевым башням. Этот электронный мусор включает неисправные или устаревшие смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы, ноутбуки и другую оргтехнику, производимую за один год. По прогнозам, к 2050 году объем электронных отходов вырастет до 120 миллионов тонн. Эти отходы выделяют высокотоксичные химические вещества, которые негативно влияют как на места их хранения, так и на людей, занимающихся их переработкой.

Чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений, каждому из нас необходимо изменить свои привычки в образе жизни. Это касается нашего питания, способов передвижения, методов обогрева и охлаждения жилищ, а также выбора товаров и услуг, которые мы используем ежедневно. Всемирная организация потребителей призывает всех перейти к устойчивому образу жизни, который поможет уменьшить негативное воздействие на природу и создать лучшие условия для будущих поколений.

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