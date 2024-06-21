В Подмосковье пройдут памятные акции в День памяти и скорби

«Единая Россия» и МГЕР создадут в городах сотни «огненных картин», посвященных событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Подмосковная «Единая Россия» запланировала более 100 различных мероприятий. Они пройдут в памятных и знаковых местах городов региона.

«83 года назад ранним утром без объявления войны немецкие войска напали на нашу страну. В День памяти и скорби мы зажигаем тысячи свечей и лампад в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу Родину и свободу. Весь народ от мала до велика встал на защиту огромной страны. Победа досталась ценой жизней миллионов людей и, крайне важно, помнить и чтить их огромный подвиг. Мы — потомки поколения героев, а история, как говорят, часто бывает циклична. И сегодня на передовой наши ребята отстаивают честь и интересы Отечества. Они — достойные сыны и внуки победителей. Те патриотические акции, которые мы проводим очередной год, вновь напомнят всем о недопустимости фальсификации истории», — отметил депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

Традиционную акцию «Свеча памяти» партийцы проведут в каждом муниципалитете Подмосковья. Мероприятие пройдет в ночь на 22 июня. Вечером участники акции зажгут свечи, чтобы вспомнить всех, кто погиб на полях Великой Отечественной войны.

Больше тысячи свечей для создания фигур и композиций с военной тематикой используют в ходе проведения патриотической акции «Огненные картины войны», которая охватит большую часть подмосковных муниципалитетов.

Уже известно, что в Коломне в Мемориальном парке будет выложен Орден Отечественной войны — символ подвигов наших земляков. Орденом Отечественной войны был награжден завод тяжелого станкостроения, расположенный в Коломне — городе трудовой доблести. В год 40-летия Победы многие коломенцы были удостоены Ордена 1-й и 2-й степени. Им награждались солдаты и начальствующий состав Красной армии, Военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявивших в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск.

В Центральном паке Лотошино выложат изображение Воина-освободителя. Торжественная церемония открытия воинского мемориального кургана памяти 30-й Армии Калининского фронта прошла в Лотошинском районе в деревне Дьяково в месте массового захоронения останков советских воинов, погибших в ВОВ в 1941–1942 годы, 16 января 2017 года. На сегодня это одно из крупнейших захоронений останков советских воинов в Лотошинском районе, найдено в 2006 году и насчитывает более 600 солдат, воевавших в рядах 30-й армии генерала Д. Д. Лелюшенко. В Кургане похоронены главным образом воины-уральцы, призванные из Пермской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.

В Истре партийцы совместно с молодогвардейцами создадут огненную куртину памятника самому массовому боевому самолету в истории авиации — «летающему танку». Памятник ИЛ- 2 был открыт в 1965 году и посвящен освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

А в Дмитрове на Перемиловской высоте активисты МГЕР создадут на мемориале надпись «РУБЕЖ ОБОРОНЫ» из свечей, а вдоль проселочной дороги, в соответствии с историческими картами надпись дополнит контур линии обороны протяженностью 200 метров.

Также акции пройдут по всей стране. Инсталляцию, посвященную началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы».

Одну из самых больших «огненных картин» — из 30 тысяч свечей — создадут в Казани. Активисты партии и «Волонтеры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков.

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтеры Победы». В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.