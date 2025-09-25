В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня отца

сегодня в 19:06

С 13 по 19 октября 2025 г. на территории Российской Федерации второй год подряд во всероссийском масштабе при поддержке администрации президента Российской Федерации, департамента культуры города Москвы, ВПП «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Отцы России» пройдут мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня Отца. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Всероссийский День Отца учрежден Президентом РФ в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году календарная дата Дня Отца — воскресенье 19 октября.

Организатором и оператором проведения Всероссийского Дня Отца является АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория Первых», возглавляемая первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре, заслуженным артистом России Денисом Майдановым.

Основная цель мероприятия — укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также повышение престижа отцовства как фактора, влияющего на устойчивое развитие страны, патриотическое воспитание и демографию. В период Специальной Военной

Операции проведение Дня Отца приобретает особое значение: отец — защитник семьи и Отчества.

Методическое пособие по проведению комплекса мероприятий в регионах страны будет направлено по линии ВПП «Единая Россия» и УВП администрации президента Российской Федерации в каждый регион РФ.

Перечень основных составляющих проекта «Всероссийский День Отца», реализуемых и рекомендуемых оргкомитетом проекта для реализации во всех регионах страны:

«Разговор о важном» — беседы со школьниками об отцовстве;

онлайн-выставка «Я и папа»;

фотовыставка «Четыре поколения» — фотографии, на которых;

запечатлены четыре поколения семьи (прадед, дед, отец и сын);

акция «Отцовский парк» — создание аллеи отцов и семейные.

Мероприятия в парковых зонах:

наружная реклама и реклама в соцсетях;

награждение медалями общественного признания «Отец солдата»;

торжественное мероприятие ко Дню Отца в городском Дворце культуры;

другие региональные мероприятия, основанные на традициях регионов.

В Москве празднование Дня Отца начнется 13 октября с проведения торжественного мероприятия-съемки в концертном зале «Москва» с последующей трансляцией концерта 18 октября в федеральном эфире телеканала НТВ. Концерт откроет приветствие Президента России. Теплые поздравления в адрес отцов всей России прозвучат от ведущих артистов российской сцены. Ключевым моментом праздника станет церемония награждения отцов в разных номинациях: отец-наставник, отец — защитник семьи и страны, отец-тренер, отец — пример и семьянин.

Непосредственно 19 октября в Москве состоится акция «Отцовский парк» — посадка деревьев известными отцами в Москворецком парке, а также в парковых зонах других административных округов города Москвы: будет высажено 260 остролистных кленов.

В Москворецком парке с концертной программой в честь Дня Отца выступят известные артисты. В мероприятиях предполагается участие представителей творческих, спортивных и ученых династий, династий военнослужащих, героев СВО, многодетных отцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.