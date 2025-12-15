сегодня в 18:13

В Подмосковье пройдут ледовые спектакли в январе

С 9 по 25 января на катках Московской области пройдут ледовые спектакли Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 9 по 18 января зрители увидят ледовую постановку сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Спектакли пройдут в 10 городах Подмосковья:

9 января в 17:00 — каток «Елочка», м. о. Истра;

9 января в 20:00 — сквер «Юбилейный», г. о. Химки;

10 января в 17:00 — парк «200 лет Егорьевску», м. о. Егорьевск;

10 января в 20:00 — парк «Новлянская Ривьера», г. о. Воскресенск;

11 января в 17:00 — Центральный парк Победы, г. о. Долгопрудный;

11 января в 20:00 — каток на Советской площади, Дмитровский м. о.;

17 января в 17:00 — стадион «Зоркий», г. о. Красногорск;

17 января в 20:00 — каток «Орбита», г. о. Люберцы;

18 января в 17:00 — парк «Питомник», г. о. Серпухов;

18 января в 20:00 — каток на Советской площади, м. о. Чехов.

С 17 по 25 января состоятся ледовые спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. Посетить программу можно будет в 4 муниципальных округах Московской области:

17 января в 17:00 — Центральный парк им. В. В. Воровского, Наро-Фоминский г. о.;

18 января в 17:00 — парк Малевича, Одинцовский г. о.;

24 января в 17:00 — Городской парк, г. о. Солнечногорск;

25 января в 17:00 — стадион «Вымпел», г. о. Королев.

В ледовых спектаклях Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы.

Вход свободный. 0+

Подробная информация в сообществе организатора мероприятий ВКонтакте и Telegram-канале.

Организатор — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.