В Подмосковье пройдут бесплатные консультации по похоронным вопросам

Бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут 10–13 марта в офисах «Мои Документы» в Подмосковье. Прием проведут сотрудники Центра мемориальных услуг в Волоколамске, Истре, Люберцах и Зарайске, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Специалисты Центра мемориальных услуг проведут выездные приемы в четырех округах. Консультации состоятся 10 марта в Волоколамске на улице Революционной, д. 3; 11 марта в Истре на площади Революции, д. 2; 12 марта в Люберцах на улице Инициативной, д. 7Б; 13 марта в Зарайске на улице Советской, д. 23.

Жителей чаще всего интересуют вопросы оформления удостоверений о захоронении, регистрации семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений.

Найти консультантов в офисах «Мои Документы» можно по баннеру рядом с местом проведения приема, а также по форменной одежде специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.