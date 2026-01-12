В Подмосковье пройдет зимний учет водоплавающих птиц 17–18 января

Всероссийская акция по зимнему учету водоплавающих птиц пройдет 17–18 января. По словам орнитологов, наблюдение становится особенно важным из-за изменений климата: все больше птиц в Подмосковье отказывается от миграции благодаря незамерзающим водоемам и подкормке.

Среднезимний учет позволяет определить значимость зимовок для птиц и выяснить, какие виды чаще остаются в регионе, не улетая в Европу, Индию, Китай и Юго-Восточную Азию. В акции участвуют специалисты, а также бердвотчеры и любители природы, что делает результаты более точными.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что мониторинг массовых видов и их местообитаний помогает оценивать состояние водоемов и экосистем. Куратором акции выступает Союз охраны птиц России. На сайте организации размещен список координаторов, которые помогут участникам с организацией наблюдений. Подробности доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.