В Подмосковье пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады по астрономии

В доме правительства Московской области прошло совещание, посвященное организации и проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Совещание было организовано министерством образования Московской области. В нем приняли участие представители министерства транспорта МО, министерства здравоохранения МО, ГУ МВД, ГУ МЧС, управления Роспотребнадзора, а также физтех-лицея им. П. Л. Капицы.

Заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова открыла совещание и обозначила ключевые аспекты подготовки мероприятия. В ходе обсуждения были рассмотрены программа проведения олимпиады, логистика, безопасность участников, культурная программа и информационная поддержка события.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии пройдет в Подмосковье с 17 по 24 марта 2025 года в физтех-лицее им. П. Л. Капицы. Это уже третий раз, когда Московская область принимает заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: ранее в регионе проходили олимпиады по литературе и английскому языку в 2023 и 2024 годах соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.