В Подмосковье пройдет XI Всероссийская премия «За верность науке»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в целях привлечения внимания широкой общественности к научному труду проводит XI Всероссийскую премию «За верность науке», сообщает пресс-служба организаторов.

Премия направлена на содействие коммуникации журналистского и научного сообществ и вручается за выдающиеся достижения в области популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации.

В этом году премия включает 11 номинаций. Прием заявок осуществляется на официальном сайте премии до 31 июля 2025 года. Торжественная церемония присуждения премии планируется в октябре 2025 года

Всероссийская премия «За верность науке» присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации научных достижений и поддержки престижа научной деятельности в Российской Федерации.

В задачи премии входит не только популяризация науки, но и расширение списка ученых, занимающихся просветительской деятельностью, обеспечение их большего присутствия в медийном поле, содействие эффективной коммуникации журналистского и научного сообществ, развитие новых форм коммуникации и формирование позитивного имиджа российской науки.

Премия «За верность науке» существует с 2015 года. Начиная с 2022 года премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. В 2024 году на участие в премии поступило рекордное количество заявок – 1 831 проект из 80 регионов России. Торжественная церемония награждения состоялась в Московском концертном зале «Зарядье».

Организатором Премии выступает Минобрнауки России. Партнерами традиционно выступают Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М.В. Ломоносова, госкорпорации «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех». Более пяти лет подряд финансовую часть премии формирует Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

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