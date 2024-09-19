В Подмосковье пройдет выставка-пристройство собак «Домой»

В городском парке Солнечногорска состоится выставка-пристройство собак «Домой», организованная благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду». Мероприятие пройдет 21 сентября с 12:00 до 18:00 у памятника Михаилу Лермонтова, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На выставке будут представлены более 20 собак и кошек из приюта, все они здоровы, стерилизованы и привиты. Помимо знакомства с животными, гости смогут принять участие в мастер-классах, уроках доброты для детей, конкурсе рисования и других развлечениях. Также на мероприятии будет работать мобильный офис Госветслужбы, где можно зарегистрировать и чипировать своих домашних любимцев. Процедура не вызывает дискомфорта и позволяет быстрее вернуть потерянное животное домой. Ветеринары также предоставят возможность провакцинировать питомцев от бешенства отечественным препаратом «Рабикан».

В ведомстве отметили, что на выставке также можно получить консультации от специалистов по уходу за животными, принять участие в лотерее и насладиться концертом. Но самое главное — это возможность найти нового друга и забрать его домой.

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