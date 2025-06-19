В Подмосковье пройдет Всероссийский открытый форум социального предпринимательства

сегодня в 14:27

В Москве 26 июня пройдет Всероссийский открытый форума некоммерческих организаций и социального предпринимательства «Женщины России Всегда рядом», сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие состоится в торгово-промышленной палате Российской Федерации по адресу: г. Москва,

ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1.

Участники мероприятия — представители федеральных и региональных органов государственной власти, социальные предприниматели, эксперты в сфере деятельности НКО.

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с дополнительной информацией (программа, участники и иное) можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.