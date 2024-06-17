В Подмосковье пройдет Всероссийский марафон «Земля спорта»

Министерство сельского хозяйства РФ в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» организует мероприятия Всероссийского марафона «Земля спорта», направленного на популяризацию и поощрение достижений развития сельских агломераций в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Марафон включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи, утвержденный правительством Российской Федерации 26 декабря 2023 г. № 21515-П45-ТГ, в соответсвии с указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. № 875, а также в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2024 год, утвержденный приказом Минспорта России от 27 декабря 2023 г. № 1087.

Целью проведения марафона является вовлечение населения всех возрастных групп в занятия доступными видами спорта, популяризация и поощрение активного и здорового образа жизни, организация досуга граждан, проживающих в сельских агломерациях, обеспечение условий для самореализации и развитие имеющихся направлений спорта, развитие спортивной инфраструктуры.

Марафон будет проводиться в три этапа: муниципальный и региональный этапы пройдут до 15 августа 2024 г., финальный — в августе–сентябре 2024 года.

Марафон представляет собой физкультурно-спортивный праздник, при проведении которого жители сельских агломераций могут принять участие в соревнованиях по различным видам спортивных дисциплин, включая сдачу нормативов ГТО, силовой экстрим, волейбол, футбол, а также семейные спортивные мероприятия.

Победители региональных этапов мероприятий марафона получат право представить свой субъект Российской Федерации на всероссийском финале марафона (информация о финальном мероприятии будет доведена дополнительно).

Вопросы по организации проведения регионального этапа марафона следует направлять по электронной почте: myasoedov@dbogroup.ru.

Контактное лицо по вопросам проведения Марафона Мясоедов Виталий Федорович (тел. +7 495 981-57-61, + 7 (966) 300-67-21).

Одновременно с изложенным сообщаем, что информация и объявления в рамках проведения марафона будет размещаться в telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.