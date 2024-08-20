В Подмосковье пройдет Всероссийский конкурс «Лестница наук»

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Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ «Лестница наук» проводится в целях формирования у обучающихся интереса к научно-исследовательской и научно-практической деятельности, обеспечения эффективности по самореализации и развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи страны, стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося путем совершенствования развития у обучающихся исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В 2024 году состоится:

— отборочный (дистанционный) этап с с 01.09.2024 г. по 20.11.2024 г. (первая сессия);

— очный заключительный этап (г.Москва) с 22 января 2025 г. по 24 января 2025 г. (первая сессия);

В 2025 году состоится:

— отборочный (дистанционный) этап с 10.01.2025 г. по 18.03.2025 г. (вторая сессия).

— очный заключительный этап (г.Москва) с 16 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г. (вторая сессия).

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного образования детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты- организаторы работы с творчески одаренной молодежью, специалисты органов управления в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и по делам молодежи всех субъектов Российской Федерации, научные и творческие руководители, педагоги — наставники, специалисты — организаторы работы с творчески одаренной молодежью, воспитатели и учителя.

Учредителями издаются сборники тезисов научных докладов участников, победители конкурсов награждаются именными дипломами, знаками отличия с прилагаемыми к ним именными свидетельствами, рекомендательные письма для поступления в ВУЗ, рекомендательные письма выпускникам-студентам для дальнейшего трудоустройства, также для педагогов-наставников победителей конкурсов учреждены и вручаются именные дипломы, знаки отличия, благодарственные письма, грамоты на руководителей образовательных организаций.

Согласно условиям положения о мероприятия, конкурсные процедуры осуществляются организационным комитетом МООО ПРТНИКДМ «Инновация» и экспертной комиссией на безвозмездной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.