В Подмосковье пройдет Всероссийский фестиваль робототехники

31 мая в Подмосковье планируется проведение крупнейшего в России — Всероссийского фестиваля робототехники «Робосити — 2025», сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках мероприятия планируется:

соревнования по робототехнике среди школьников;

бои автономных и управляемых мини-роботов;

деловая программа с круглым столом и подписанием соглашений с партнерами мероприятия;

мастер-классы по робототехнике и программированию;

выставка робототехнических компаний, компаний-производителей средств обучения робототехнике;

хакатон по разработке приложений искусственного интеллекта для студентов организаций СПО (колледжей) и ВО (университетов).

Дата проведения: 31 мая 2025 года (предварительно).

Мероприятие организуется автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «РОБОЛАТОРИЯ» и ассоциацией специалистов, инвесторов и организаций в сфере информационных технологий МИТ — Мы ИТ при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо №СК-П18- 19552 от 28.02.2025 «Об оказании содействия в проведении всероссийского фестиваля робототехники Робосити»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.