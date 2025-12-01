В Подмосковье пройдет Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества

сегодня в 16:55

В период с 7 декабря по 9 декабря 2025 года состоится Всероссийская акция, приуроченная к празднованию Дня Героев Отечества (далее – акция), сообщает пресс-служба организаторов.

Федеральное агентство по делам молодежи при участии некоммерческих и партнерских организаций ежегодно реализует Всероссийские акции. Всероссийские акции – это комплекс мероприятий, реализуемых к памятным датам, праздникам и исторически важным событиям нашей страны.

День Героев Отечества – памятная дата, установленная в соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2007 г. № 22-ФЗ, ежегодно отмечаемая в России 9 декабря.

К реализации мероприятий в рамках акции присоединяются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, корпорации, некоммерческие организации, граждане Российской Федерации и соотечественники в зарубежных странах.

Акция направлена на повышение общественного сознания о значении героизма и самопожертвования для защиты Родины, укрепление гражданского единства и уважения к военной истории страны. Кроме того, акция способствует формированию активной гражданской позиции среди молодежи и вдохновляет на участие в добрых делах в поддержку ветеранов и действующих военнослужащих.

