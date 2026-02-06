В Подмосковье пройдет «Цифровой ликбез»

Известно, что организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

«„Цифровой ликбез“ — просветительский проект, который помогает детям и взрослым повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в сети. Он состоит из серии просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов. Видеоролики для него создают ведущие цифровые компании-лидеры: Благотворительный фонд „Вклад в будущее“, VK, СКБ Контур, „Лаборатория Касперского“, Авито, Яндекс, „Ростелеком“ и другие», — говорится в сообщении.

Так, со 2 февраля по 1 марта 2026 года в рамках проекта на сайта цифровойликбез.рф будут размещены видео и материалы от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Будет доступно три мультипликационных ролика по темам: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно».

«Ежегодное участие Фонда в проекте „Цифровой ликбез“ подтверждает экспертизу наших коллег не только в вопросах цифровой грамотности и кибербезопасности, но и в методологии обучения этим важным в наше время темам. Мы вместе работаем над созданием уникального образовательного продукта, который способствует формированию компетенций будущего поколения и обеспечивает безопасность пребывания в цифровом мире. Благодаря таким проектам публично и доступно освещаются важные темы повышения цифровой грамотности, а полученные знания необходимы для полноценного участия граждан в цифровой экономике и общественной жизни», — сказал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Также директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина добавила, что сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни детей и взрослых.

«Наша задача — не просто научить пользоваться сервисами, а помочь понять риски, научиться распознавать угрозы и принимать ответственные решения в интернете. Каждый новый сезон проекта „Цифровой ликбез“ учитывает актуальные вызовы и сценарии, с которыми сталкиваются пользователи. Видеоролики позволяют в доступной и понятной форме объяснять сложные темы и сформировать устойчивые навыки цифровой грамотности и кибергигиены, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности», — заключила она.