В Подмосковье пройдет слет Дедов Морозов и Снегурочек

21 декабря на центральной площади Королева состоится слет Дедов Морохов и Снегурочек. Зрителей ждут яркие костюмы, сказочные персонажи, праздничное шествие главных новогодних волшебников, а также интерактивные программы и большой хоровод у самой большой елки города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также юных жителей ждут новогодние утренники, мастер-классы, викторины с играми и конкурсами.

В первые дня января в Королеве пройдет традиционная акция «Рождественский пряник» — школьники города под руководством опытных наставников испекут символ Рождества. Сладкими пряниками 7 января угостят посетителей центрального парка на празднике «Рождественские сказки у очага».

Новогодние и рождественские программы запланированы также в музеях и библиотеках наукограда. Всего учреждения культуры Королева подготовили более 300 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.