В Подмосковье пройдет программа по развитию молодежного предпринимательства

Федеральным агентством по делам молодежи реализуется Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства (далее — Программа). Для подведения итогов программы в 2025 году запланировано проведение масштабного мероприятия «Созидатели. Итоги года Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи» (далее — Мероприятие). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Его цель — отметить вклад людей, которые своим трудом способствуют развитию молодежного предпринимательства и созданию возможностей для профессионального роста молодых специалистов.

В рамках мероприятия запланирована насыщенная деловая программа, включая разноформатные активности и мастер-классы для молодежи, а также пройдет церемония награждения победителей Всероссийской премии «Молодой предприниматель России».

Мероприятие состоится 22 ноября 2025 года в национальном центре «Россия» по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14.

На мероприятие приглашаются выдающиеся и перспективные представители молодежи, активно проявивших себя в течении года, в возрасте от 14 до 35 лет (включительно).

Всем кандидатам необходимо пройти регистрацию на ИТ-платформе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (молодежь-развивайся.рф) и подать заявку на участие в мероприятии в личном кабинете в разделе «События» (clck.ru/3PLhyZ).

Транспортные расходы, связанные с направлением участников к месту проведения Мероприятия и обратно, расходы на проживание и питание участники несут самостоятельно, либо они осуществляются за счет командирующей/направляющей их стороны.

