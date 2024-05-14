В Подмосковье пройдет программа наставничества предпринимателей и самозанятых

21 мая в Московской области стартует шестинедельная бесплатная обучающая программа наставничества для бизнеса региона. Участие в проекте могут принять подмосковные субъекты МСП, самозанятые и физические лица. Обучение проводит центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщила пресс-служба министерства инвестиций Подмосковья.

Проект разделен на две категории — для предпринимателей и для самозанятых. Каждый участник получит наставника, который будет сопровождать его на протяжении всего обучения.

В рамках программы начинающие предприниматели узнают, как разработать индивидуальный план развития, выявить сильные и слабые стороны компании, построить маркетинговую стратегию. Также пройдут тренинги и вебинары на такие темы, как «Создание миссии и ценностей бренда», «Разработка маркетинговой стратегии», «Как использовать ИИ в бизнесе», «Где найти клиентов», «Создание бренда» и «Техника продаж». Кроме того, участники программы смогут посетить офисы компаний «Додо бренд» и индустриальный парк «Есипово».

Программа для самозанятых включает в себя очные тренинги «Маркетинг» и «Продажи», вебинары «Ценностное предложение», «Как самозанятому найти своих клиентов», «Этапы продаж для увеличения дохода», «Анализ конкурентов и создание продающего «оффера». Самозанятые также будут работать под руководством наставника и смогут посетить отдельные предприятия Подмосковья.

Зарегистрироваться на участие в программе можно на сайте.

В финале образовательной программы пройдет защита проектов, создатели наиболее успешных из них станут победителями и получат поддержку в реализации проекта.

Больше информации о мероприятиях для предпринимателей, в том числе образовательных, доступно на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале Мой бизнес | Московская область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.