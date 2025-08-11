В Подмосковье пройдет принесение ковчега с частицей святых мощей Святителя Тихона

В текущем году Русская Православная Церковь отмечает 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Одним из важных мероприятий празднования является принесение ковчега с частицей его святых мощей в регионы России и Белоруссии согласно Плану, утвержденному заместителем председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко (Nº ДЧ-Г144-27751 от 26.08.2024 г.).

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с частицей его святых мощей будет принесен во все епархии Московской митрополии в период с 29 сентября по 8 октября сего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.